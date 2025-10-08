Украина лишилась редчайшей израильской техники в зоне СВО
ВСУ потеряли редкую израильскую радиолокационную станцию (РЛС) RADA. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, РЛС была уничтожена подразделениями группировки войск «Днепр», которые нанесли удары по позициям противника в районах населённых пунктов Лукьяновское, Малая Токмачка и Степногорск в Запорожской области, а также сёл Львово и Тягинка под Херсоном. Точное место, где находилась станция, не уточняется.
Уничтоженная радиолокационная станция предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей. По информации из открытых источников, подобные станции считаются редкими. Ранее сообщалось, что Украине обещали поставить 16 таких РЛС, часть из которых уже была уничтожена российскими военными.
Кроме того, в ходе ударов российские силы вывели из строя несколько образцов западной техники: радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, самоходные артиллерийские установки KRAB, Panzerhaubitze 2000 и Caesar, а также бронемашины HMMWV и MaxxPro американского производства.
