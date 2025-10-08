«Всех расстреляли бы»: стало известно об угрозах бойцов ВСУ уничтожить один город в ДНР
Жители Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что бойцы ВСУ угрожали уничтожить их город. Об этом рассказала пенсионерка Елена Михайловна, передаёт RT.
Женщина поделилась, что однажды шла по рынку вслед за украинскими военными, которые заявили: «Была бы наша воля – всех расстреляли бы».
Во время боёв в городе в доме Елены стали собираться местные жители, стремившиеся покинуть Курахово и уехать в Россию. К концу ноября 2024 года в доме собралось уже 13 мирных граждан. Российские солдаты, прибывшие в город, оставили взвод для охраны этих людей до их эвакуации, которая состоялась лишь в январе 2025 года.
Летом 2025 года жители Курахово также жаловались на поведение украинских военных, обвиняя их в мародёрстве. В частности, сообщалось, что бойцы ВСУ сняли и вывезли ворота из частного дома одного из горожан.
Ситуация в городе остаётся напряжённой, несмотря на попытки стабилизации. Местные жители надеются на скорейшее восстановление и возвращение к мирной жизни.
