«Всех расстреляли бы»: стало известно об угрозах бойцов ВСУ уничтожить один город в ДНР

08 октября 2025, 16:22

RT: бойцы ВСУ угрожали местным жителям уничтожить Курахово в ДНР

Фото: iStock/zabelin

Жители Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что бойцы ВСУ угрожали уничтожить их город. Об этом рассказала пенсионерка Елена Михайловна, передаёт RT.