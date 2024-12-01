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Кандидат в президенты Польши неожиданно высказался о Крыме и Донбассе

Кандидат в президенты Польши Ментцен: поляки не должны гибнуть за Украину
Фото: iStock/Velishchuk

Фото: iStock/Velishchuk

Поляки не должны гибнуть за Украину. Об этом сообщил кандидат в президенты республики от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен, передает Do Rzeczy.
По его словам, польская армия должна защищать Польшу. Ментцен выразил мнение, что хотел бы видеть гордую, суверенную страну, которая самостоятельно принимает решения и не спрашивает разрешения у Берлина, Брюсселя или Вашингтона.

Ранее польский лидер Анджей Дуда сообщил, что Варшава потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – более 26 миллиардов долларов.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Мальчик из Курской области каждый день приветствует военных с триколором в руках
01 декабря 2024, 09:26

Фото: iStock/macky_ch

Третьеклассник из Курской области по имени Сережа с позывным «Патриот», который дали ему военные, каждый день приветствует с российским триколором в руках проезжающих из зоны боевых действий военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.
Сереже девять лет, он младший ребенок в многодетной семье. По его словам, он мечтает стать военным и служить в ВДВ.




Мальчик рассказал, что военнослужащие из подразделения «Морская пехота» подарили ему игрушечный автомат и настоящий тактический шлем. Боец ВС РФ с позывным «Есаул» отметил, что действия Сережи поддерживают российских военных.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#бпла
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Над регионами РФ за ночь уничтожили и перехватили 29 украинских БПЛА
01 декабря 2024, 08:18

Фото: iStock/Naypong

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 29 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что 20 вражеских дронов были ликвидированы над территорией Брянской области, семь — над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей. Иных ​подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#военные
#бпла
#всу
#вс рф
#минобороны рф
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Стало известно, сколько населенных пунктов освободили российские войска за осень 2024 года
ТАСС: ВС РФ освободили за осень 88 населенных пунктов
01 декабря 2024, 07:50

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России за осень этого года освободили 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Курской и Харьковской областях. Информация следует из данных сводок Минобороны РФ, которые подсчитал ТАСС.
Уточняется, что больше всего населенных пунктов освободила группировка «Центр». Их количество составляет 37.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили 13 населенных пунктов, бойцы группировки «Север» — 14, группировка «Запад» и подразделения Южной группировки войск — по восемь.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#днр
#лнр
#запорожская область
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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
01 декабря 2024, 06:22

Фото: istockphoto/Olena Lialina

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога, следует из информации на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.
Предупреждающие сигналы были зафиксированы в четырех регионах Украины – в Сумской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее в Киеве на фоне объявленой воздушной тревоги прогремели взрывы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Российские военные раскрыли детали освобождения Новоалексеевки
Минобороны: заход в Новоалексеевку в ДНР военные осуществляли малыми группами
01 декабря 2024, 06:08

Фото: iStock/Evgeny555

Военные группировки войск «Центр», принявшие участие в освобождении Новоалексеевки в Донецкой Народной Республики (ДНР), раскрыли подробности установления контроля над населенным пунктом. Министерство обороны процитировало бойцов в Telegram-канале.
Отмечается, что заход в Новоалексеевку происходил небольшими группами. Солдаты перемещались из укрытия в укрытие, используя блиндажи, спрятанные в лесных поясах.

Корректировка действий штурмовой группы осуществлялась артиллерийскими расчетами и расчетами беспилотников. Кроме того, мощную огневую поддержку обеспечивали ударные FPV-дроны, выбивавшие бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укреплений.

В Минобороны подчеркнули, что в результате активных и решительных действий российские военные заняли важную позицию и разместили на территории поселения российский триколор.

Ранее стало известно, что российские военные контролируют населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Речь идет о селе Новоселидовка в ДНР.

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В подконтрольном ВСУ городе в ДНР закрыли все школы
Власти Славянска закрыли школы и отменили массовые мероприятия
01 декабря 2024, 05:35

Фото: istockphoto/reflection_art

В контролируемом ВСУ городе Славянск в Донецкой Народной Республики (ДНР) отменены все масштабные мероприятия, закрыты школы, об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на соответствующее распоряжение мэра Вадима Ляха.
«Власти города Славянск Донецкой области запретили все виды деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, подразумевающие собрания людей», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что эти меры были предприняты на фоне ухудшения ситуации с безопасностью. Занятия в школах и других учебных заведениях проводятся дистанционно.

Ранее эксперт Института мировой военной и экономической стратегии НИК ВШЭ Николай Новик заявил, что взятие под контроль города Часов Яр позволит российским войскам позволит применять дальнобойную артиллерию в отношении таких Дружовки, Славянска и Краматорска.

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Стали известны подробности ключевых боев за Курахово
«Страна.ua»: в деревне Старые Терны идут ключевые бои за Курахово в ДНР
01 декабря 2024, 04:36

Фото: iStock/ zim286

Ключевые сражения за Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) происходит в селе Старые Терны. Подробности боев за город раскрыло украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что наступление на Старые Терны поставило под угрозу промышленную зону Курахово, которая в настоящее время находится под контролем украинской армии.

«С потерей этой промзоны падет, скорее всего, и весь город», – отмечается в сообщении.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объявил, что Владимир Зеленский не стал спасать группировку ВСУ, оставшуюся в Курахово.

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#днр
#россия
#всу
#украина
#владимир зеленский
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Подполье сообщило об ударе по центру подготовки операторов БПЛА ВСУ
Подпольщик Лебедев: в Днепропетровской области поражен цех по сборке БПЛА
01 декабря 2024, 01:35

Фото: iStock/Diy1

В Днепропетровской области поражен цех по сборке дронов и учебный центр операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Наши удачно поразили цель: школа дроноводов и цех сборки БПЛА при ней», – сообщил собеседник агентства.

Ранее Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по железнодорожному логистическому центру украинской армии под Харьковом. Он также сообщил, что ведется наступление на позиции ВСУ в лесу к северу от села Барановка в Харьковской области.

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#бпла
#удар
#вс рф
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Туск: оборонительные укрепления появятся на границе с Украиной
30 ноября 2024, 20:33

Фото: iStock/ macky_ch

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польская линия оборонительных укреплений «Восточный щит» распространится и на границу с Украиной, проинформировал TVP Info.
Дональд Туск объявил, что оборонительные укрепления появятся на польско-украинской границе.

«Мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы», — обратил внимание премьер-министр Польши.

Ранее Дональд Туск сообщил, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу. По словам премьер-министра Польши, существует реальная угроза глобального конфликта. Он подчеркнул, что приближается неизвестное и никто сейчас не знает, чем именно завершится данный конфликт. Дональд Туск уточнил, что последние события говорят о серьезной угрозе. Вероятно, Туск имел в виду удар по Днепропетровску российской ракетой «Орешник».

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