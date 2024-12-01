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Поляки не должны гибнуть за Украину. Об этом сообщил кандидат в президенты республики от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен, передает Do Rzeczy.
По его словам, польская армия должна защищать Польшу. Ментцен выразил мнение, что хотел бы видеть гордую, суверенную страну, которая самостоятельно принимает решения и не спрашивает разрешения у Берлина, Брюсселя или Вашингтона.
Ранее польский лидер Анджей Дуда сообщил, что Варшава потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – более 26 миллиардов долларов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее польский лидер Анджей Дуда сообщил, что Варшава потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – более 26 миллиардов долларов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова