Мальчик из Курской области каждый день приветствует военных с триколором в руках

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Третьеклассник из Обоянского района Курской области по имени Сережа с позывным «Патриот», который дали ему военные, ежедневно приветствует с российским триколором в руках проезжающих из зоны боевых действий военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.
Сереже девять лет, он младший ребенок в многодетной семье, где всего воспитывается шесть детей. По его словам, он мечтает стать военным и служить в ВДВ.
Мальчик рассказал, что военнослужащие из подразделения «Морская пехота» подарили ему игрушечный автомат и настоящий тактический шлем. Боец ВС РФ с позывным «Есаул» отметил, что действия Сережи поддерживают российских военных.
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Екатерина Коршунова