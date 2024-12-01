Над регионами РФ за ночь уничтожили и перехватили 29 украинских БПЛА

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Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 29 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что 20 вражеских дронов были ликвидированы над территорией Брянской области, семь — над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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