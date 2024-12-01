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ВС России за осень этого года освободили 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Курской и Харьковской областях. Информация следует из данных сводок Минобороны РФ, которые подсчитал ТАСС.
Уточняется, что больше всего населенных пунктов освободила группировка «Центр». Их количество составляет 37.
Подразделения группировки войск «Восток» освободили 13 населенных пунктов, бойцы группировки «Север» — 14, группировка «Запад» и подразделения Южной группировки войск — по восемь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Подразделения группировки войск «Восток» освободили 13 населенных пунктов, бойцы группировки «Север» — 14, группировка «Запад» и подразделения Южной группировки войск — по восемь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова