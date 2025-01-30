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Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что считает Украину вымышленной страной, которая будет разделена на части между другими государствами. Об этом Джеорджеску сообщил в эфире интервью на YouTube-канале Cristoiu TV.
Он отметил, что Украину «100% ждет разделение». По мнению политика, данный процесс неизбежен.
Джеорджеску добавил, что сегодня мир меняется, а вместе с ним меняются и границы.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Украина неизбежно распадется и у этого процесса есть варианты развития. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Джеорджеску добавил, что сегодня мир меняется, а вместе с ним меняются и границы.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Украина неизбежно распадется и у этого процесса есть варианты развития. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова