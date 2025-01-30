В Курской области в результате удара ВСУ по жилому дому пострадал мирный житель

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Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по жилому дому в Курской области. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что ранения во время прилета получил хозяин дома в деревне Воронок Рыльского района. На данный момент добровольцы отряда «Барс-Курск» эвакуируют пострадавшего.
Вражеские удары также пришлись поселку Коренево и деревне Секерино, заключил Хинштейн.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Вражеские удары также пришлись поселку Коренево и деревне Секерино, заключил Хинштейн.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова