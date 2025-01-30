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В Курской области в результате удара ВСУ по жилому дому пострадал мирный житель

Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по жилому дому в Курской области. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что ранения во время прилета получил хозяин дома в деревне Воронок Рыльского района. На данный момент добровольцы отряда «Барс-Курск» эвакуируют пострадавшего.

Вражеские удары также пришлись поселку Коренево и деревне Секерино, заключил Хинштейн.



Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску назвал Украину вымышленной страной
30 января 2025, 19:49

Фото: iStock/alzay

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что считает Украину вымышленной страной, которая будет разделена на части между другими государствами. Об этом Джеорджеску сообщил в эфире интервью на YouTube-канале Cristoiu TV.
Он отметил, что Украину «100% ждет разделение». По мнению политика, данный процесс неизбежен.

Джеорджеску добавил, что сегодня мир меняется, а вместе с ним меняются и границы.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Украина неизбежно распадется и у этого процесса есть варианты развития. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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На Западе ответили, чего хочет Европа от России
Боуз: Европа хочет покупать российский газ после поражения в прокси-войне
30 января 2025, 18:40

Фото: istockphoto/simpson33

Европа снова хочет покупать российские энергоносители, поскольку прокси-война Запада против РФ на Украине провалена. Об этом в соцсетях написал журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Идиотизм прокси-войны ЕС и НАТО против России: миллион погибших украинцев, экономике ЕС настала крышка, массовая коррупция в украинской диктатуре. <…> И в конце всего этого — «Давайте просто включим российский газ», — написал публицист, комментируя заголовок материала Financial Times.
С 1 января Владимир Зеленский прекратил газовый транзит через Украину в Европу, не пожелав продлевать соответствующий договор. Действия Зеленского вызвали негативную реакцию в Европе.

Перед этим стало известно, куда речи Владимира Зеленского привели Украину.

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«Он бредит»: на Западе раскрыли, куда привели Украину высказывания Зеленского
Миршаймер: Зеленский привел Украину к краху своими необъективными высказываниями
30 января 2025, 18:24

Фото: istockphoto/reflection_art

Необъективные слова Владимира Зеленского привели Украину к упадку. Об этом в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive рассказал профессор университета Чикаго Джон Миршаймер. Эксперт считает, что Зеленский ушел далеко от реальности.
«Просто слушая то, как Зеленский говорит, <…> вы очень быстро понимаете, что этот человек бредит. И тот факт, что он бредит, отчасти объясняет, почему он ведет свою страну к катастрофе с февраля 2022 года», — пояснил аналитик.
Миршаймер добавил, что роль Зеленского — ведущая в разрушении Украины, и это необходимо осознавать. Именно Зеленский, по словам Миршаймера, отказался от диалога с Россией в начале спецоперации.

По мнению профессора, текущие речи Зеленского о решающей роли республиканца Дональда Трампа говорят о неадекватности главы киевского режима.

Ранее стало известно, почему Зеленский не хочет отступать.

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Военкоры сообщили об угрозе массированного удара украинских ВВС по югу РФ
30 января 2025, 18:07

Фото: iStock/VanderWolf-Images

ВСУ готовятся нанести очередной ракетный удар по российским территориям. с помощью истребителей F-16 американского производства, а также МиГ-29 и Су-27. Об этом пишет Telegram-канал «Рыбарь».
«Сегодня украинские самолеты массово поднялись в воздух с нескольких аэродромов в центральной и восточной части Украины. Всего в воздухе было отмечено не менее 6-7 единиц истребителей МиГ-29 и Су-27, а также как минимум один истребитель F-16», — говорится в сообщении.

В это время на южных территориях России объявили ракетную опасность, а Крымский мост перекрыли. Однако ударов не последовало. Данные маршруты характерны для пуска крылатых ракет по РФ.

«Рыбарь» отмечает, что авиация взлетела сразу с четырех аэродромов: МиГ-29 и Су-27 поднялись с Черкассы, Миргорода и Канатово, а F-16 с аэродрома Васильков. Они летели в сторону Днепропетровска и южной части Харьковской области, однако некоторые развернулись, а некоторые пропали с радаров. Возможно они сели на местном аэродроме.

«Такой маршрут используется при пусках крылатых ракет по восточной части Крыма, Крымскому мосту, Краснодарскому краю и Ростовской области. Те, что вернулись на Миргород, скорее всего, выполняли роль прикрытия и условно отрабатывали пуск обманок», — пояснили военкоры.

Предполагается, что таким образом украинские ВВС провели тренировку возможной массированной атаки на Россию.

Военкоры не исключили, что Су-24М, которые принимали участие в последней атаке на Курскую область, взлетая с аэродрома в Черкассах, могут перелететь на него непосредственно перед ударом, либо сядут после пуска ракет, а F-16 будет обеспечивать прикрытие.

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В Днепропетровской области призвали заранее покидать прифронтовые районы
30 января 2025, 17:48

Фото: istockphoto/Diy13

Местных жителей Днепропетровской области власти призвали заранее покидать прифронтовые районы. Такую информацию опубликовал в личном Telegram-канале руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
«Получаю вопросы о том, оставаться или выезжать из прифронтовых общин. <...> Если у вас есть возможность выехать с прифронтовых территорий, стоит сделать это заранее. Областная военная администрация может обеспечить выезд с опасных территорий и места для проживания», — говорится в сообщении.
Перед этим стало известно, что российского шоумена Никиту Джигурду признали угрозой для нацбезопасности Украины. Решение опубликовано на сайте украинского минкульта. Мотивы такого решения Киева можно узнать в нашем материале.

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Никиту Джигурду признали угрозой нацбезопасности на Украине
30 января 2025, 17:32

Никита Джигурда (Фото: соцсети)

Украинский минкульт признал российского артиста Никиту Джигурду угрозой нацбезопасности.
«…Деятельность которого создает угрозу национальным интересам, национальной безопасности, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины», — сказано на сайте ведомства.
Украинские власти мотивировали свое решение тем, что актер в 2023-м и 2024-м годах передавал гуманитарку бойцам ВС РФ, находящимся в новых российских регионах, а также проводил выступления.

Перед этим номинированный на «Оскар» актер Юрий Борисов рассказал журналистам, кем считает американскую актрису Анджелину Джоли. Звезды виделись на ковровой дорожке «Золотого глобуса» и общались.

Также шоумен Азамат Мусагалиев рассказал о своем серьезном заболевании.

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Четыре инспектора ДПС задержаны за вымогательство взятки у бойца СВО в Ростове
30 января 2025, 16:25

Фото: istockphoto/z1b

За вымогательство взятки у бойца СВО в Ростове задержаны четверо сотрудников ДПС. Как пишет 1rnd, ссылаясь на силовиков, сначала постовые попросили у военного документы.
«Да, машина была снята с учета, я не успел поставить ее на учет, потому что сейчас в зоне боевого соприкосновения идут активные штурмовые действия. В Ростов я прибыл для получения военного оборудования. Один из гайцов так прямо и заявил, что ему наплевать на СВО. С меня взяли 25 штук — я их дал. Только отъехал, они по рации сообщили другому экипажу, который также стал вымораживать деньги», — пояснил пострадавший.

Он добавил, что второй экипаж получил от него еще 25 тысяч. Как уточнили журналисты, в настоящее время рассматривается вопрос об открытии уголовного дела в отношении сотрудников ДПС. Кроме того, пострадавший потребовал, чтобы сотрудники извинились публично.

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«Мы — лгуны»: На Западе ответили, в чем США убедили Путина
Полковник Уилкерсон: США убедили Путина в том, что им нельзя доверять
30 января 2025, 16:09

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Америка убедила президента России Владимира Путина в том, что ему нельзя ей доверять. Такое заявление на YouTube-канале Dialogue Works сделал полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Мы убедили Путина, что на нас совершенно нельзя положиться, что мы — лгуны», — пояснил экс-офицер.
Кроме того, Уилкерсон раскритиковал альянс НАТО за его шаги в украинском кризисе. Бывший военный призвал отлучить от власти главу киевского режима Владимира Зеленского. По мнению Уилкерсона, только это поможет начать мирный диалог.

Перед этим британский эксперт Александр Меркурис ответил на вопрос, какая мысль невыносима для Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что речь идет о психологическом состоянии политика.

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«Он дилетант»: На Западе рассказали, почему Зеленский не хочет отступать
Аналитик Меркурис: Зеленский подсознательно не воспринимает отступление ВСУ
30 января 2025, 15:27

Фото: istockphoto/Olena_Z

Для Владимира Зеленского невыносима мысль об отступлении ВСУ, поэтому политик и не хочет отступать. Такое мнение YouTube-каналу Duran выразил аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Вы имеете дело с глубоко укоренившимся психологическим состоянием, <...> что Зеленский не может выносить отступления», — пояснил эксперт.
Меркурис добавил, что подобная реакция, возможно, вызвана отсутствием у главы киевского режима военного образования, поэтому он пользуется дилетантским подходом.

«Он дилетант. <...> Идея потери Украиной контроля над территориями просто невыносима для него. Он <...> понимает свою роль как главнокомандующий, который отдает приказ своим подчиненным продолжать сражаться до последнего человека», — резюмировал Меркурис.

Ранее стало известно, к чему привели мир действия Владимира Зеленского. Подробнее в нашем материале.

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