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«Он бредит»: на Западе раскрыли, куда привели Украину высказывания Зеленского

Миршаймер: Зеленский привел Украину к краху своими необъективными высказываниями
Фото: istockphoto/reflection_art

Фото: istockphoto/reflection_art

Необъективные слова Владимира Зеленского привели Украину к упадку. Об этом в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive рассказал профессор университета Чикаго Джон Миршаймер. Эксперт считает, что Зеленский ушел далеко от реальности.
«Просто слушая то, как Зеленский говорит, <…> вы очень быстро понимаете, что этот человек бредит. И тот факт, что он бредит, отчасти объясняет, почему он ведет свою страну к катастрофе с февраля 2022 года», — пояснил аналитик.
Миршаймер добавил, что роль Зеленского — ведущая в разрушении Украины, и это необходимо осознавать. Именно Зеленский, по словам Миршаймера, отказался от диалога с Россией в начале спецоперации.



По мнению профессора, текущие речи Зеленского о решающей роли республиканца Дональда Трампа говорят о неадекватности главы киевского режима.

Ранее стало известно, почему Зеленский не хочет отступать.

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#новости
Военкоры сообщили об угрозе массированного удара украинских ВВС по югу РФ
30 января 2025, 18:07

Фото: iStock/VanderWolf-Images

ВСУ готовятся нанести очередной ракетный удар по российским территориям. с помощью истребителей F-16 американского производства, а также МиГ-29 и Су-27. Об этом пишет Telegram-канал «Рыбарь».
«Сегодня украинские самолеты массово поднялись в воздух с нескольких аэродромов в центральной и восточной части Украины. Всего в воздухе было отмечено не менее 6-7 единиц истребителей МиГ-29 и Су-27, а также как минимум один истребитель F-16», — говорится в сообщении.

В это время на южных территориях России объявили ракетную опасность, а Крымский мост перекрыли. Однако ударов не последовало. Данные маршруты характерны для пуска крылатых ракет по РФ.

«Рыбарь» отмечает, что авиация взлетела сразу с четырех аэродромов: МиГ-29 и Су-27 поднялись с Черкассы, Миргорода и Канатово, а F-16 с аэродрома Васильков. Они летели в сторону Днепропетровска и южной части Харьковской области, однако некоторые развернулись, а некоторые пропали с радаров. Возможно они сели на местном аэродроме.

«Такой маршрут используется при пусках крылатых ракет по восточной части Крыма, Крымскому мосту, Краснодарскому краю и Ростовской области. Те, что вернулись на Миргород, скорее всего, выполняли роль прикрытия и условно отрабатывали пуск обманок», — пояснили военкоры.

Предполагается, что таким образом украинские ВВС провели тренировку возможной массированной атаки на Россию.

Военкоры не исключили, что Су-24М, которые принимали участие в последней атаке на Курскую область, взлетая с аэродрома в Черкассах, могут перелететь на него непосредственно перед ударом, либо сядут после пуска ракет, а F-16 будет обеспечивать прикрытие.

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В Днепропетровской области призвали заранее покидать прифронтовые районы
30 января 2025, 17:48

Фото: istockphoto/Diy13

Местных жителей Днепропетровской области власти призвали заранее покидать прифронтовые районы. Такую информацию опубликовал в личном Telegram-канале руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
«Получаю вопросы о том, оставаться или выезжать из прифронтовых общин. <...> Если у вас есть возможность выехать с прифронтовых территорий, стоит сделать это заранее. Областная военная администрация может обеспечить выезд с опасных территорий и места для проживания», — говорится в сообщении.
Перед этим стало известно, что российского шоумена Никиту Джигурду признали угрозой для нацбезопасности Украины. Решение опубликовано на сайте украинского минкульта. Мотивы такого решения Киева можно узнать в нашем материале.

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#мир
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#конфликт
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Никиту Джигурду признали угрозой нацбезопасности на Украине
30 января 2025, 17:32

Никита Джигурда (Фото: соцсети)

Украинский минкульт признал российского артиста Никиту Джигурду угрозой нацбезопасности.
«…Деятельность которого создает угрозу национальным интересам, национальной безопасности, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины», — сказано на сайте ведомства.
Украинские власти мотивировали свое решение тем, что актер в 2023-м и 2024-м годах передавал гуманитарку бойцам ВС РФ, находящимся в новых российских регионах, а также проводил выступления.

Перед этим номинированный на «Оскар» актер Юрий Борисов рассказал журналистам, кем считает американскую актрису Анджелину Джоли. Звезды виделись на ковровой дорожке «Золотого глобуса» и общались.

Также шоумен Азамат Мусагалиев рассказал о своем серьезном заболевании.

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#конфликт
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Четыре инспектора ДПС задержаны за вымогательство взятки у бойца СВО в Ростове
30 января 2025, 16:25

Фото: istockphoto/z1b

За вымогательство взятки у бойца СВО в Ростове задержаны четверо сотрудников ДПС. Как пишет 1rnd, ссылаясь на силовиков, сначала постовые попросили у военного документы.
«Да, машина была снята с учета, я не успел поставить ее на учет, потому что сейчас в зоне боевого соприкосновения идут активные штурмовые действия. В Ростов я прибыл для получения военного оборудования. Один из гайцов так прямо и заявил, что ему наплевать на СВО. С меня взяли 25 штук — я их дал. Только отъехал, они по рации сообщили другому экипажу, который также стал вымораживать деньги», — пояснил пострадавший.

Он добавил, что второй экипаж получил от него еще 25 тысяч. Как уточнили журналисты, в настоящее время рассматривается вопрос об открытии уголовного дела в отношении сотрудников ДПС. Кроме того, пострадавший потребовал, чтобы сотрудники извинились публично.

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«Мы — лгуны»: На Западе ответили, в чем США убедили Путина
Полковник Уилкерсон: США убедили Путина в том, что им нельзя доверять
30 января 2025, 16:09

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Америка убедила президента России Владимира Путина в том, что ему нельзя ей доверять. Такое заявление на YouTube-канале Dialogue Works сделал полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Мы убедили Путина, что на нас совершенно нельзя положиться, что мы — лгуны», — пояснил экс-офицер.
Кроме того, Уилкерсон раскритиковал альянс НАТО за его шаги в украинском кризисе. Бывший военный призвал отлучить от власти главу киевского режима Владимира Зеленского. По мнению Уилкерсона, только это поможет начать мирный диалог.

Перед этим британский эксперт Александр Меркурис ответил на вопрос, какая мысль невыносима для Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что речь идет о психологическом состоянии политика.

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«Он дилетант»: На Западе рассказали, почему Зеленский не хочет отступать
Аналитик Меркурис: Зеленский подсознательно не воспринимает отступление ВСУ
30 января 2025, 15:27

Фото: istockphoto/Olena_Z

Для Владимира Зеленского невыносима мысль об отступлении ВСУ, поэтому политик и не хочет отступать. Такое мнение YouTube-каналу Duran выразил аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Вы имеете дело с глубоко укоренившимся психологическим состоянием, <...> что Зеленский не может выносить отступления», — пояснил эксперт.
Меркурис добавил, что подобная реакция, возможно, вызвана отсутствием у главы киевского режима военного образования, поэтому он пользуется дилетантским подходом.

«Он дилетант. <...> Идея потери Украиной контроля над территориями просто невыносима для него. Он <...> понимает свою роль как главнокомандующий, который отдает приказ своим подчиненным продолжать сражаться до последнего человека», — резюмировал Меркурис.

Ранее стало известно, к чему привели мир действия Владимира Зеленского. Подробнее в нашем материале.

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Сапер назвал самые опасные мины в зоне СВО
Сапер Матрос назвал «Черную вдову» и «Лепесток» самыми опасными минами на СВО
30 января 2025, 15:11

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Сапер с позывным Матрос рассказал о своем опыте в зоне СВО. Он подписал контракт в сентябре 2024 года и с тех пор занимается разминированием территорий. По его словам, самыми опасными минами являются «Черная вдова» и «Лепесток».
«Обычно они стараются минировать какие-нибудь здания. Наши саперы, когда проверку проводят, все внимательно проверяют. Самая опасная — это «Черная вдова». Она влияет на любое нажатие и может сработать в любое время. Однако самое тяжелое — это «Лепестки». ВСУ сбрасывают их очень много. Эти мины могут и на ветках зацепиться. Поэтому надо быть очень внимательным, чтобы случайно не задеть такой подарочек. Прислонился к кустику, а на нем какой-нибудь «Лепесток» висит, и эта мина может свалиться. Не поймешь, где именно ты его поймаешь», — рассказал Матрос в беседе с «Татар-информом».
Он также добавил, что в зоне СВО всегда нужно быть настороже, так как серьезную опасность представляют еще и дроны, которые могут прилететь в любой момент. В итоге, подчеркнул боец, приходится следить и за небом, и за землей, потому что «в любой момент можно получить сюрприз».

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«Травматологов там не хватает»: нижнекамский врач рассказал о поездках в ЛНР
Врач Конаев заявил, что в зоне СВО сильно не хватает травматологов
30 января 2025, 15:00

Фото: iStock/sergeyryzhov

Травматолог-ортопед нижнекамской больницы Владимир Конаев рассказал «Татар-информу» об опыте своих поездок в ЛНР. По его словам, в зоне СВО сильно не хватает врачей его профиля, потому он чувствовал, что нужен.
Врач поделился, что на Донбасс ездил дважды — в Новоайдар в 2022 году и в военный госпиталь ЛНР в 2024 году. Вторая его поездка была уже только к военным.
«У нас был второй эшелон помощи раненным. Первую помощь оказывали на линии боевого столкновения. К нам они приезжали с первичными повязками, шинами. А мы уже проводили первичную хирургическую обработку, накладывали аппараты Илизарова. Стабилизировали больных, чтобы дальше их можно было эвакуировать в госпитали», — пояснил Владимир.
Врач добавил, что с военными ему, как травматологу, работать было проще, чем с мирным населением, так как в военно-полевой хирургии есть лишь травма и задача ее вылечить. За один день в госпитале проводили около 20 травматологических операций под наркозом.
«Моя гражданская позиция такая, что хочется помочь – свою лепту внести, ведь травматологов там очень сильно не хватает, что в гражданской медицине, что в военной. Ощущаешь, что там ты нужен, поэтому есть желание поехать обратно», — подчеркнул Конаев.
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Боец СВО рассказал, что от снаряда его спасла каска батюшки с крестиком под ней
30 января 2025, 14:43

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Боец батальона «Пятнашка» с позывным Гагра рассказал, что от вражеского снаряда в зоне СВО его спасла каска с крестиком внутри. Как он выяснил уже в госпитале, ранее каска принадлежала батюшке.
«ВОГ в голову прилетел. А каску мне дал, такой есть у нас тоже, наш брат — Ангел позывной, Костя зовут. тоже у нас есть. <…> Снаряд попадает прямо в каску. Пять-шесть человек — мы все валяемся на полу. А потом я уже в госпитале узнаю, что каска была батюшки и под каской был крестик», — поделился Гагра в беседе с RT.
Вместе с тем стало известно, что нового усиления поддержки киевского режима со стороны США ждать не стоит. Как заявил политолог Малек Дудаков в беседе с «Известиями», у республиканцев в конгрессе «нет никакого аппетита» на новые транши, а старая гуманитарная помощь заморожена на 90 дней.
«Американцы в целом будут сворачивать свой аттракцион невиданной щедрости и заставлять европейцев больше тратиться в будущем, когда им с нами удастся о чем-то договориться. Для Украины это, конечно, негативный сценарий, потому что для нее американские транши были важным источником финансирования», — пояснил эксперт.
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