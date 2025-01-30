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Необъективные слова Владимира Зеленского привели Украину к упадку. Об этом в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive рассказал профессор университета Чикаго Джон Миршаймер. Эксперт считает, что Зеленский ушел далеко от реальности.
«Просто слушая то, как Зеленский говорит, <…> вы очень быстро понимаете, что этот человек бредит. И тот факт, что он бредит, отчасти объясняет, почему он ведет свою страну к катастрофе с февраля 2022 года», — пояснил аналитик.Миршаймер добавил, что роль Зеленского — ведущая в разрушении Украины, и это необходимо осознавать. Именно Зеленский, по словам Миршаймера, отказался от диалога с Россией в начале спецоперации.
По мнению профессора, текущие речи Зеленского о решающей роли республиканца Дональда Трампа говорят о неадекватности главы киевского режима.
Ранее стало известно, почему Зеленский не хочет отступать.
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