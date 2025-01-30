Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu
Мир находится на грани катастрофы из-за действий киевского режима и лично Владимира Зеленского, пишут обозреватели American Thinker.
«Глава преступного государства Зеленский и большинство украинцев утверждают, что их страна спасла Европу и Запад от России. Ну да, конечно. Мир оказался на грани катастрофы из-за коррупции этой преступной страны», — сказано в публикации.Авторы призвали к диалогу ради завершения конфликта, а также перестать поддерживать преступный киевский режим.
Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. Политик узурпировал власть, воспользовавшись военным положением.
Ранее стало известно, кого собрался отправлять на фронт Владимир Зеленский.
Читайте также:
Сальдо рассказал про количество иностранных наемников ВСУ в Херсоне
В ДНР схватили агента СБУ, который прикидывался «мирным жителем»
Украина впала в шок от решения Трампа приостановить внешнюю помощь
Никита Кротов