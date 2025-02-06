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Кандидат в президенты Румынии и депутат Европарламента Диана Шошоакэ заявила, что нынешние киевские власти не имеют права вести переговоры с РФ. Этим она поделилась в своем интервью для РИА Новости.
«Важно, чтобы за стол переговоров с Россией сели законные представители Украины, поскольку нынешнее руководство в Киеве больше не представляет интересы украинского народа, а выборы бесконечно откладываются, чтобы Зеленский не мог быть заменен», — заявила депутат.
Также Шошоакэ высказалась и о территориальном вопросе. По ее словам, достигнуть мира можно будет после признания исторических реалий. К этому относятся территории, которые временно находились под контролем Украины. При этом дипломат отметила, что речь идет не только об исторических территориях России, но и Румынии.
Диана Шошоакэ является лидером оппозиционной партии S.O.S Romania. Она известна своими резкими заявлениями и эксцентричным поведением. К тому же в 2023 году она зарегестрировала в Румынии законопроект о разрыве добрососедских отношениях с Украиной и аннексии части украинских территорий. В ответ на это киевские власти пригрозили ей санкциями.
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Иван Мусатов