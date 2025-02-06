Посол РФ Келин: Россия и США на стадии предварительных контактов по Украине

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По словам посла РФ в Лондоне Андрея Келина, Россия и США сейчас находятся на стадии «очень предварительных контактов» по вопросу украинского конфликта. Об этом дипломат рассказал телеканалу ITV.
«Пока все находится на раннем этапе, и мы пока не слышали реальных предложений», — подчеркнул Келин.
Также дипломат высказался о настроении российской стороны к будущим переговорам. По его словам, РФ относится к ним очень осторожно, так как пока непонятна истинная позиция президента США Дональда Трампа. К тому же Келин назвал американского лидера одним из архитекторов украинского конфликта.
По факту сегодняшних контактов дипломат заявил, что они происходят сейчас для оценки позиций и определения границ возможного. Глава дипмиссии подчеркнул готовность РФ к разговору по существу, но только после понимания того, о чем пойдет речь по существу.
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