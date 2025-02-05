США представят мирный план по Украине уже на следующей неделе – Bloomberg

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
США представят план по урегулированию конфликта на Украине в ходе проведения Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что черновой вариант документа будет представлен союзникам спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.
Осведомлённые собеседники издания при этом не привели деталей о формате обсуждений, а также о том, насколько подробными они могут быть.
В прошедшую субботу Келлог объявил, что Трамп создаст для России и Украины рычаги для переговоров. Также он выдвинул предположение о том, что добиться прекращения боевых действия и постоянного мира можно в течение нескольких месяцев, а не лет.
Коференция по безопасности пройдёт с 14 до 16 февраля в Мюнхене.
Читайте также:
В администрации Трампа возникли разногласия по решению конфликта на Украине
Зеленский заявил о готовности начать переговоры с Путиным
В Нидерландах заявили о невозможности победить в конфликте с Россией
Осведомлённые собеседники издания при этом не привели деталей о формате обсуждений, а также о том, насколько подробными они могут быть.
В прошедшую субботу Келлог объявил, что Трамп создаст для России и Украины рычаги для переговоров. Также он выдвинул предположение о том, что добиться прекращения боевых действия и постоянного мира можно в течение нескольких месяцев, а не лет.
Коференция по безопасности пройдёт с 14 до 16 февраля в Мюнхене.
Читайте также:
В администрации Трампа возникли разногласия по решению конфликта на Украине
Зеленский заявил о готовности начать переговоры с Путиным
В Нидерландах заявили о невозможности победить в конфликте с Россией
Анастасия Чинкова