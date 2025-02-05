Песков: контакты России и США по линии ряда ведомств интенсифицировались

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном интенсифицировались по линии отдельных ведомств, сообщило агентство ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос о том, почему президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп активно заявляет о контактах с Владимиром Путиным, а Кремль говорит об отсутствии сигналов от американской администрации по украинскому вопросу.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, сичтает ли Владимир Путин врагом Владимира Зеленского.
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«Здесь могу сказать только следующее — контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались. Однако каких-либо деталей я вам сказать не могу, нечего сказать», — обратил внимание Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, сичтает ли Владимир Путин врагом Владимира Зеленского.
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Ольга Енгалычева