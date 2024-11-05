«Убитый» из Селидово подтвердил, что жив, и поздравил россиян с Днем народного единства

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Командир российской штурмовой роты «Центр» с позывным Канелло поздравил россиян с Днем народного единства, выступив в ответ на слухи о своей гибели.
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») передал, что после распространения видео Канелло узнал от жены о слухах в украинских СМИ, где утверждалось, что он был уничтожен дроном ВСУ.
На видео, где бойцы проверяли район Селидово, Канелло рассказал, что лично обследовал участок и убедился в отсутствии противника.
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На видео, где бойцы проверяли район Селидово, Канелло рассказал, что лично обследовал участок и убедился в отсутствии противника.
«На куражах сам влетел на этот участок — все разведали, противника не было... понял, что город наш», — поделился он.Канелло ответил на дезинформацию, что западные противники всего лишь тешат эго и пытаются убедить свой народ, что у них длинные руки. Однако на деле длинные у них только языки.
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Мария Моисеева