Работа расчета САУ 2С3 «Акация» (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)
Ситуация в Курской области благоприятная, заявил на Всероссийском образовательном форуме «Юг Молодой» командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, чей позывной «Абхаз», пишет РИА Новости.
«Наше подразделение находится на артемовском направлении – Часов Яр и также в Курской области. Можем себе позволить находиться на нескольких направлениях, так как отряд не маленький», — отметил военный.Россия начала спецоперацию в Донбассе в конце февраля 2022 года, когда Луганская и Донецкая народные республики попросили Москву помочь в отражении агрессии со стороны Киева.
Позже, 6 августа 2024 года, противник напал на Курскую область. Как отмечало командование ВСУ, такой маневр должен был отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.
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Никита Кротов