Над регионами РФ за ночь сбили три украинских БПЛА
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, два беспилотных летательных аппарата сбили над территорией Волгоградской области, а один — над территорией Ростовской области. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
