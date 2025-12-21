Минобороны показало кадры бойцов, развернувших флаг РФ в освобожденном Светлом
Министерство обороны России 21 декабря предоставило кадры, на которых военнослужащие группировки «Центр» освобождают населённый пункт Светлое в Донецкой Народной Республике. Материал находится в распоряжении ТАСС.
Операцию по освобождению села на Красноармейском направлении провели бойцы 1435-го мотострелкового (штурмового) полка 27-й гвардейской дивизии. Их действия активно поддерживали операторы БПЛА, которые сопровождали штурмовые группы, корректировали огонь артиллерии и наносили удары по выявленным подразделениям ВСУ.
На кадрах в публикации можно увидеть бойцов РФ, которые достают два флага — Российской Федерации и подразделения.
Напомним, что об освобождении Светлого в Донецкой Народной Республике стало известно 20 декабря.
Как отметили в военном ведомстве, взятие этого населённого пункта позволяет сузить кольцо блокирования противника и продолжить уничтожение разрозненных групп окружённого гарнизона ВСУ в Димитрове.
