Канцлер ФРГ заявил о возможности договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине

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Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Мерц отметил, что полностью разделяет инициативу президента США Дональда Трампа по 30-дневному прекращению огня. Он добавил, что эту позицию также поддерживают правительства Франции, Великобритании и Польши.
Ранее лидер Финляндии Александр Стубб также заявил, что коалиция поддерживающих Украину стран заявила о возможности достижения временного прекращения огня уже в ближайшие выходные.
Напомним, что в настоящее время действует перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы. Правда украинская сторона его активно нарушает.
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Ранее лидер Финляндии Александр Стубб также заявил, что коалиция поддерживающих Украину стран заявила о возможности достижения временного прекращения огня уже в ближайшие выходные.
Напомним, что в настоящее время действует перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы. Правда украинская сторона его активно нарушает.
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Анастасия Чинкова