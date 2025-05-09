Замгубернатора Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ на здание правительства

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Сотрудник Росгвардии и замгубернатора Белгородской области Александр Лоренц пострадал во время атаки украинского беспилотника по зданию правительства региона. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что росгвардеец получил слепое осколочное ранение бедра, а Лоренцу диагностировали сотрясение и акубаротравму (травма в результате действия акустической взрывной волны).
В настоящее время обоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Гладков писал ранее, что украинский беспилотник на фоне объявленного перемирия атаковал здание правительства Белгородской области. Атака не сказалась на проведении праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы.
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В настоящее время обоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Гладков писал ранее, что украинский беспилотник на фоне объявленного перемирия атаковал здание правительства Белгородской области. Атака не сказалась на проведении праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы.
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Анастасия Чинкова