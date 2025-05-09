ВСУ нарушили перемирие ко Дню Победы 5026 раз, сообщили в Минобороны

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Украинские войска 5026 раз нарушили режим прекращения огня с начала перемирия в честь Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов по всей линии боевого соприкосновения. Также было осуществлено 23 удара с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО).
Кроме того, в оборонном ведомстве подчеркнули, что ВСУ произвели 3052 удара и сброса боеприпасов с беспилотников.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие. 9 мая украинские войска предприняли четыре попытки прорыва через границу Курской и Белгородской области, а также 15 атак и разведку боем.
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ВСУ попытались несколько раз прорвать границу в Курской и Белгородской областях
Кроме того, в оборонном ведомстве подчеркнули, что ВСУ произвели 3052 удара и сброса боеприпасов с беспилотников.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие. 9 мая украинские войска предприняли четыре попытки прорыва через границу Курской и Белгородской области, а также 15 атак и разведку боем.
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Анастасия Чинкова