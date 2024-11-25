Кулеба сделал заявление об окончании конфликта на Украине

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Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не согласится на быстрое завершение конфликта, его слова передает CNN.
«Во-первых, Зеленский не уйдет под давлением. Во-вторых, Украина не согласится ни на какое быстрое решение», — заявил Кулеба.
По его словам, «ключ к миру» находится в Москве, а не в Киеве. Однако на Украине на законодательном уровне запрещены какие-либо переговоры с российской стороной.
Ранее Кулеба заявлял, что украинцы нервничают после удара по Днепропетровску российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник».
Журналист также спросил у него, не опасается ли Киев, что администрация избранного президента США потребует от Украины отказа от территорий. Кулеба ответил, что киевские власти «не надевают розовые очки» в отношении нового состава Белого дома. Он также отметил, что разговор надо начинать с того, на что Россия готова пойти ради мира, а не с того, что Украина «готова принять».
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