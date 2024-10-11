Капитан Бахарев, удостоенный звания Героя РФ, уничтожил два танка ВСУ

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Капитан Максим Бахарев, которого министр обороны РФ наградил «Золотой Звездой», уничтожил два танка и четыре боевые машины пехоты ВСУ. Об этом говорится на сайте Минобороны РФ.
«Капитан Максим Бахарев, командир взвода ПТУР, удостоен высшей государственной награды за оборону одного из населенных пунктов в Запорожской области. Отражая атаки боевиков, капитан Бахарев лично уничтожил 2 танка, 4 вражеских БПМ», — говорится на сайте Минобороны РФ.
Военный был ранен в бою, однако продолжил руководить своим подразделением для обороны своего участка боевых действий. Уточняется, что благодаря решительным действиям Бахарева и его подчиненных наступление противника было остановлено.
Накануне стало известно, что Белоусов посетил один из госпиталей и провёл награждение солдат и офицеров, отличившихся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. С раненым капитаном Бахаревым глава Минобороны поговорил шёпотом.
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Элина Позднякова