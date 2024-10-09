Министр обороны РФ Белоусов шёпотом пообщался с раненным на СВО офицером — видео

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил один из госпиталей и провёл награждение солдат и офицеров, отличившихся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. С раненым капитаном Бахаревым глава Минобороны поговорил шёпотом.
Когда министр наклонился к офицеру, чтобы приколоть ему на грудь Золотую Звезду Героя России, тот что-то прошептал Белоусову на ухо, сообщает в своём телеграм-канале телеканал «Звезда». Тот ответил герою также едва слышно, но слова можно было разобрать.
Кроме того, Белоусов вручил раненому герою памятные настольные часы, которые передали присутствовавшей на награждении супруге капитана. Прощаясь, глава Минобороны пообещал держать связь с женой офицера, а самому ему пожелал скорейшего выздоровления.
Капитан Бахарев, командир взвода противотанковых управляемых ракет (ПТУР) в составе своего подразделения отличился при обороне одного из сёл в Запорожской области, сообщает телеканал. За свой подвиг президент РФ Владимир Путин присвоил офицеру звание Героя Российской Федерации.
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«Все сделаем, что в силах наших. С протезированием поможем, со всем», — сказал министр.
Кроме того, Белоусов вручил раненому герою памятные настольные часы, которые передали присутствовавшей на награждении супруге капитана. Прощаясь, глава Минобороны пообещал держать связь с женой офицера, а самому ему пожелал скорейшего выздоровления.
Капитан Бахарев, командир взвода противотанковых управляемых ракет (ПТУР) в составе своего подразделения отличился при обороне одного из сёл в Запорожской области, сообщает телеканал. За свой подвиг президент РФ Владимир Путин присвоил офицеру звание Героя Российской Федерации.
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Александр Бойцов