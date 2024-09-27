Белоусов встретился с военкорами и обсудил обстановку на фронтах

Фото: сайт Кремля
Обстановку на фронтах обсудил на встрече с военкорами глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Как пишет РИА Новости, затрагивались различные проблемы и вопросы.
Перед этим сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг посетовал на то, что Североатлантический альянс мало помогал киевскому режиму в конфликте. По его мнению, более активная поддержка со стороны военно-политического блока помогла бы избежать боевых действий.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда главы на тот момент еще непризнанных Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве в отражении агрессии со стороны Киева.
Недружественные к РФ государства назвали спецоперацию «вторжением».
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Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда главы на тот момент еще непризнанных Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве в отражении агрессии со стороны Киева.
Недружественные к РФ государства назвали спецоперацию «вторжением».
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Никита Кротов