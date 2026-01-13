Карасин заявил о попытках стран ЕС увязать темы Гренландии и Украины
Европейские страны — члены НАТО хотят увязать вопросы Гренландии и украинского урегулирования. Такую точку зрения выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По его словам, дело вовсе не в присутствии в Арктике.
«Речь идет о том, что западное, в данном случае европейское сообщество НАТО, пытается свести всю демагогию к тому, чтобы сопоставить ситуацию на Украине и в Гренландии. Они уже начали говорить о присутствии в Гренландии отдельных подразделений военных для строительства, для создания какой-то военной инфраструктуры», — сказал Карасин «Известиям».
Он считает, что действия стран Европы по вопросу Гренландии похожи на попытки «коалиции желающих» отправить военных на Украину.
Европейцы хотят, чтобы очаговое присутствие контингента НАТО в разных частях мира считалось укреплением стабильности, тем не менее фактически такая концепция «вредна» и «абсурдна», заключил Карасин.