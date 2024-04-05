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В Харьков прибыли представители национального батальона «Азов»* . Об этом в беседе с РИА Новости сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
Он отметил, что их главной целью является борьба с пророссийским подпольем или с простыми пророссийски настроенными жителями.
По словам Гагина, бойцы батальона выполняют на фронте функцию карателей.
Это точно такие же «полицаи», которые были в ходе Великой Отечественной войны. Они практически имеют лицензию на убийство, а все их действия остаются безнаказанными. Об этом говорят и бойцы ВСУ, и простые украинцы. Поэтому, скорее всего, в Харьковскую область они прибыли для борьбы с инакомыслящими, подчеркнул советник Пушилина.
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По словам Гагина, бойцы батальона выполняют на фронте функцию карателей.
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Анастасия Чинкова