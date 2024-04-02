Подполье заявило о нашествии «азовцев»* в Харьков

Фото: iStock/ komyvgory
В центре Харькова находится большое количество военнослужащих из подразделений националистического формирования «Азов»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя подполья Сергея Лебедева.
«Как сообщают люди с мест, вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие «азовцев»», — сказал он.
По его словам, они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека.
Читайте также:
Подполье: в Херсонской области уничтожены гаубица и пункт управления БПЛА ВСУ
Подполье: ВС России поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю
Подполье: ВС РФ нанесли удар по танковому заводу и двум ТЭЦ в Харькове
* организация признана террористической и запрещена в России
Бернст Ю.