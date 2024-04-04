ВС РФ обесточили ядерную установку «Источник нейтронов» в Харькове

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Ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов» в Харькове полностью лишилась внешнего энергоснабжения после взрывов. Об этом сообщили в госинспекции ядерного регулирования Украины.
После ударов российских войск объект был оперативно переведён на аварийное энергообеспечение.
Установка предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии и химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.
В госинспекции подчеркнули, что в настоящее время радиационная ситуация вокруг установки находится в пределах нормы.
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Установка предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии и химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.
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Анастасия Чинкова