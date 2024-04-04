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ВС РФ обесточили ядерную установку «Источник нейтронов» в Харькове

В Харькове установка «Источник нейтронов» лишилась внешнего электроснабжения
04 апреля 2024, 17:40
Фото: iStock/Andrey Orekhov

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов» в Харькове полностью лишилась внешнего энергоснабжения после взрывов. Об этом сообщили в госинспекции ядерного регулирования Украины.
После ударов российских войск объект был оперативно переведён на аварийное энергообеспечение.

Установка предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии и химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.


В госинспекции подчеркнули, что в настоящее время радиационная ситуация вокруг установки находится в пределах нормы.

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Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Краматорска
04 апреля 2024, 17:17

Фото: iStock/Vital Hil

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что также были уничтожены восемнадцать снарядов РСЗО HIMARS и 196 беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что все цели ВС РФ в ходе атаки были достигнуты.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью армия России нанесла мощный удар по РОВД в Харькове, ликвидировано порядка 15 украинских силовиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Наемник США Джеки: ВС России главенствуют на поле боя в зоне СВО
04 апреля 2024, 16:58

Фото: iStock/ffikretow

Американский наемник с позывным Джеки заявил, что российские военнослужащие доминируют на линии боевого соприкосновения из-за нехватки у ВСУ боеприпасов. Об этом сообщает Business Insider.
Автор материала сообщает, что у российской армии имеется «свобода действий». По словам Джеки, солдаты ВС РФ являются альфа-хищниками на поле боя.

​Американский наемник отметил, что количество боеприпасов сократилось из-за сокращения финансирования США.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Al Khaleej: ВС России усилили удары по военным объектам Украины по всей стране
04 апреля 2024, 15:44

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ усилили удары по военным объектам Украины. Об этом сообщает Al Khaleej.
Сообщается, что во время атаки российская армия задействовала супербомбы и стратегические бомбардировщики. Автор материала утверждает, что из-за отсутствия военных поставок и финансовой помощи ВСУ испытывают серьезные проблемы и не смогут продержаться долго в противостоянии с РФ.

По словам экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, страну ждут трудные и судьбоносные месяцы из-за сложной ситуации на линии боевого соприкосновения.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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ВСУ боятся использовать военную технику у линии фронта
Экс-майор ВСУ: Украина не может использовать военную технику у линии фронта
04 апреля 2024, 15:30

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ боятся использовать военную технику рядом с линией соприкосновения, так как российские военные оперативно вычисляют и уничтожают её. Об этом рассказал майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.
«Сейчас уже технику туда (к линии фронта – ред.) не загонишь, её достает российская артиллерия, беспилотники и так далее. Сильно технику уже там и не выставишь», — пояснил Лапин в эфире YouTube-канала «Фабрика Новостей».

Он также пожаловался на преимущество ВС РФ в воздухе, а страны Запада никак не поставляют Украине истребители F-16. Кроме того, по словам Лапина, российские авиабомбы представляют большую угрозу для украинских сил. А обстановка для ВСУ на многих направлениях складывается крайне тяжело.

Ранее полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер также заявлял, что армия России уничтожает позиции ВСУ с помощью артиллерии и авиабомб и побеждает на поле боя.

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В США сравнили затраты на разминирование территорий Украины и Вьетнама
Госдеп: на разминирование Украины США потратили больше, чем на Вьетнам за 30 лет
04 апреля 2024, 15:28

Фото: iStock/Neznam

Украина получила 263,6 миллионов долларов для разминирования, большую сумму за последние 30 лет направляли только трём странам. Об этом сообщили в Госдепе США.
Отмечается, что соответствующий доклад был предоставлен управлением ведомства по военно-политическим вопросам.

Согласно статистике, Украина по выделенным на разминирование средствам заняла четвёртое место, получив 263,6 миллиона долларов. Больше за последние 30 лет выделялось только Ираку, Афганистану и Лаосу.

А Вьетнаму за 30 лет, с 1993 по 2023 годы, было выделено всего 234,7 миллиона.

Старшие офицеры ВСУ разочарованы положением Украины. Они убеждены, что украинской армии уже ничего не поможет на поле боя против России.

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В Австрии раскрыли секрет успеха ВС РФ на поле боя
Полковник Райснер: ВС РФ бьют по позициям ВСУ артиллерией и авиабомбами
04 апреля 2024, 15:18

Фото: РИА Новости

Армия России уничтожает позиции ВСУ с помощью артиллерии и авиабомб и побеждает на поле боя. Об этом рассказал полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу NTV.
«У России есть два преимущества: во-первых, растущее превосходство в артиллерии. Недавно генерал Сырский говорил о шестикратном преимуществе. Во-вторых, они используют планирующие авиабомбы ФАБ», — пояснил Райснер.

Он отметил, что армия России использует различные вариации этих бомб: от ФАБ-250 до ФАБ-3000. Из-за этого украинские военные не смогут долго продержаться. Это вопрос времени, заключил австрийский полковник.

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#военные
#армия
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#всу
#рф
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Половинкин: КГНЦ на основе СВО сделает корабли ВМФ РФ «невидимыми»
04 апреля 2024, 13:12

Фото: iStock/alekseystemmer

В России, основываясь на опыте СВО, ведутся работы по созданию метаматериалов, которые позволят сделать корабли ВМФ России «невидимыми» для средств обнаружения противника. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.
Он пояснил, что речь идёт об умных материалах, при которых любой сигнал обнаружения огибает объект и уходит дальше, не отражаясь. Это позволяет кораблю остаться незамеченным.

Уязвимость объекта определяется магнитными, электрическими и оптическими полями надстройки корабля.

В настоящее время над созданием таких метаматериалов работают в КГНЦ.

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#оружие
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В Запорожье прогремела серия мощных взрывов
Серия мощных взрывов прозвучала в подконтрольном украинским войскам Запорожье
04 апреля 2024, 12:07

Фото: Istock/Leonid Ikan

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожье прозвучала серия мощных взрывов.
«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия мощных взрывов», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Подробности не приводятся.

Ранее также сообщалось о взрывах в Запорожье. Незадолго до этого в восьми областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу.

В четверг ВС РФ взорвали завод по изготовлению БПЛА для ВСУ в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ взорвали завод по изготовлению БПЛА для ВСУ в Харькове
Подполье: ВС РФ ударили по иностранным танкам и инструкторам в Харькове
04 апреля 2024, 11:57

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России нанесла серию ударов по военным объектам в Харьковской области. Поражён механический завод, где производили и хранили дроны для ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на харьковское подполье.
По его словам, накануне вечером и минувшей ночью российские военные нанесли целую серию ударов по военным объектам Украины, располагающимся в Харькове и пригороде.

«Вечером третьего апреля был прилет в городе Мерефа, рядом с Харьковом. Удар был в стороне Мерефянского механического завода. Наша агентура подтвердила, что на заводе изготавливались и хранились БПЛА», — цитирует РИА Новости Лебедева.

Он также уточнил, что пораженный завод находится рядом с железнодорожным вокзалом, где в момент удара из состава выгружали военную технику и боеприпасы. Из-за детонации на заводе состав тоже попал под удар, заключил Лебедев.

Ранее он также рассказывал, что минувшей ночью армия России нанесла мощный удар по РОВД в Харькове, ликвидировав порядка 15 украинских силовиков.

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