Жительница Белгородской области пострадала от взрыва дрона ВСУ — Гладков
Жительница Белгородской области пострадала от взрыва украинского дрона.
Об этом в воскресенье, 20 июля, написал в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник отметил, что пострадавшей оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.
«В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Женщина самостоятельно обратилась в больницу, где медики диагностировали у неё баротравму и сотрясение головного мозга», — сообщил Гладков.Губернатор добавил, что в результате инцидента повреждения получила балконная панель в одной из квартир жилого дома. В Минобороны РФ докладывали, что в ночь с 19 на 20 июля российская ПВО уничтожила 93 дрона ВСУ.