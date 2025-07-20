Российский хакер нашел точку запуска БПЛА ВСУ по Крыму с помощью нейросети
Место запуска украинских дронов по Крыму нашел российский хакер PalachPro при помощи нейросети. Об этом в воскресенье, 20 июля, пишет Telegram-канал Mash.
Журналисты отметили, что программа выявляет активность, просматривая снимки со спутников. В частности, речь идет о возведенных укреплениях и следах передвижений вражеской бронетехники. Удалось установить, что беспилотники запускались из подконтрольного ВСУ района, который находится недалеко от крымских границ.
Боевики ВСУ выпустили дрон по Крыму 16 июля. Аппарат не достиг цели, его сбила российская ПВО. Москва не раз отмечала, что киевский режим использует террористические методы при ведении боевых действий. Неонацисты бьют по мирным гражданам и объектам гражданской инфраструктуры.
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