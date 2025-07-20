Российский хакер нашел точку запуска БПЛА ВСУ по Крыму с помощью нейросети

20 июля 2025, 16:48

Mash: Хакер PalachPro нашел точку запуска БПЛА ВСУ по Крыму

Фото: istockphoto/bbsferrari

Место запуска украинских дронов по Крыму нашел российский хакер PalachPro при помощи нейросети. Об этом в воскресенье, 20 июля, пишет Telegram-канал Mash.