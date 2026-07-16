16 июля 2026, 22:57

Экс-нардеп Царев: задача кабмина на Украине — собрать деньги в карман Зеленского

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Задача нового правительства на Украине заключается в сборе западных денег в кармане Владимира Зеленского. Так считает бывший депутат Верховной рады Олег Царев.





Напомним, Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Согласно украинскому законодательству, должны уйти и все министры правительства. 16 июля стало известно и об отставке министра обороны страны Михаила Федорова. А кресло министра досталось Сергею Корецкому, который ранее возглавлял крупнейшую финансовую компанию «Нафтогаз».



Царев выразил мнение, что перед новым украинским кабмином стоит задача «собрать западные деньги в один карман Зеленского».





«Минобороны — самое "жирное" ведомство, через него идут десятки миллиардов. При Федорове от проходящих через министерство денег кормились он сам, офис президента, антикоррупционеры и фракция "Голос". Каждый отдельно, а Зеленскому нужно в одну миску, его личную», — написал Царев в статье специально для RT.

«Со стороны России есть сигнал, который демонстрирует то, что переговоры возможны, урегулирование возможно, но для этого необходима достаточно значительная, а то и резкая смена позиций. Но в новом правительстве Украины нет людей, которые могли бы отреагировать на указанный сигнал самостоятельно», — пояснил эксперт.