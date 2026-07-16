«Карман Зеленского»: раскрыта основная задача нового правительства Украины
Экс-нардеп Царев: задача кабмина на Украине — собрать деньги в карман Зеленского
Задача нового правительства на Украине заключается в сборе западных денег в кармане Владимира Зеленского. Так считает бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
Напомним, Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Согласно украинскому законодательству, должны уйти и все министры правительства. 16 июля стало известно и об отставке министра обороны страны Михаила Федорова. А кресло министра досталось Сергею Корецкому, который ранее возглавлял крупнейшую финансовую компанию «Нафтогаз».
Царев выразил мнение, что перед новым украинским кабмином стоит задача «собрать западные деньги в один карман Зеленского».
«Минобороны — самое "жирное" ведомство, через него идут десятки миллиардов. При Федорове от проходящих через министерство денег кормились он сам, офис президента, антикоррупционеры и фракция "Голос". Каждый отдельно, а Зеленскому нужно в одну миску, его личную», — написал Царев в статье специально для RT.
При этом директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что новый кабмин Украины — это не сенсация, а закономерность. Новые люди в правительстве являются совершенно несамостоятельными личностями и скорее будут заниматься узкоспециализированными вопросами по своим ведомствам.
«Со стороны России есть сигнал, который демонстрирует то, что переговоры возможны, урегулирование возможно, но для этого необходима достаточно значительная, а то и резкая смена позиций. Но в новом правительстве Украины нет людей, которые могли бы отреагировать на указанный сигнал самостоятельно», — пояснил эксперт.
По его словам, на сегодняшний день нет предпосылок для того, что в правительстве Украины появятся люди, которые смогут повлиять на скорое мирное урегулирование конфликта.