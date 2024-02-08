Картаполов рассказал, когда будут обсуждать проект о возрасте контрактников ВС РФ

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Законопроект о предельном возрасте для военнослужащих по контракту должны обсудить до 22 февраля, об этом сообщил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в комментарии для «РИА Новости».
Ранее в российском Министерстве обороны предложили внести поправки в федеральный закон и установить единый предельный возраст для всех, кто несёт военную службу по контракту в период мобилизации и военного положения.
По информации Картаполова, этот законопроект сейчас находится на стадии обсуждения, которое должно завершиться до 22 февраля.
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По информации Картаполова, этот законопроект сейчас находится на стадии обсуждения, которое должно завершиться до 22 февраля.
«Когда обсуждения закончатся, тогда можно будет о нем говорить, а сейчас исходная информация, не более того», — подчеркнул глава комитета по обороне.
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Евгения Парфентьева