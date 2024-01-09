Картаполов объяснил, почему мобилизованные будут служить до конца СВО

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что набор военнослужащих по контракту в ВС РФ, который продолжается и сейчас, никак не связан с мобилизованными.
Картаполов считает, что увеличение численности контрактников не служит основанием, чтобы прекратить службу мобилизованных, пишет «Фонтанка».
Во время интервью Картаполову напомнили, что в прошлом году на службу приняли 410 тысяч контрактников, а до конца текущего года численность служащих по контракту планируется увеличить до 745 тысяч человек.
Журналисты задали вопрос, является ли это основанием, чтобы распустить 300 тысяч мобилизованных.
Он напомнил, что мобилизованные граждане обеспечены необходимыми социальными благами.
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Во время интервью Картаполову напомнили, что в прошлом году на службу приняли 410 тысяч контрактников, а до конца текущего года численность служащих по контракту планируется увеличить до 745 тысяч человек.
«Нет никакой необходимости никого распускать», - считает Картаполов.Депутат предложил вспомнить, что в 1941 году Москву обороняли ополченцы. Картаполов предложил вообразить ситуацию, при которой в 1943 году Сталину предложили бы демобилизовать бойцов, воевавших с начала ВОВ.
«Ведь никому это не приходит в голову. Но сегодня это вбрасывается нашими недругами»,-ответил Картаполов.Также депутат уверен, что мобилизованные уже стали профессионалами. И новые неподготовленные люди их не смогут заменить.
Он напомнил, что мобилизованные граждане обеспечены необходимыми социальными благами.
«Более защищенного на сегодня человека, чем тот, кто был мобилизован, и его семьи просто нет»,-утверждает Картаполов.Ранее сообщалось, что Минобороны Украины первый раз осуществило массовую закупку военной формы для женщин. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров, сообщает ТАСС. Умеров отметил, что купили 50 тысяч комплектов. Кроме того, Минобороны закупило 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников.
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Мария Фирсова