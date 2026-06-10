Каспарову* запретили сделки с квартирой в центре Москвы из-за долгов по штрафам

10 июня 2026, 10:38

Гарри Каспаров (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Судебные приставы запретили регистрационные действия с квартирой Гарри Каспарова* в Хамовниках. Причиной стали долги по штрафам за отсутствие иноагентской маркировки. Об этом сообщает Mash.