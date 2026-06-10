Каспарову* запретили сделки с квартирой в центре Москвы из-за долгов по штрафам
Судебные приставы запретили регистрационные действия с квартирой Гарри Каспарова* в Хамовниках. Причиной стали долги по штрафам за отсутствие иноагентской маркировки. Об этом сообщает Mash.
По информации канала, площадь апартаментов составляет 297 квадратных метров. Жилье нельзя продать, подарить или переписать на другого владельца. Кадастровую стоимость объекта оценивают более чем в 176 млн рублей. С 2024 года 63-летний Каспаров* получил три штрафа по этой линии. Сейчас он должен государству 90 тысяч рублей.
Квартиру шахматист унаследовал от матери в 2021 году. По данным канала, она самая большая в доме. Долгов по коммунальным платежам за ней нет. С мая 2026 года Каспаров* находится в международном розыске по делу о нарушении законодательства об иноагентах. Mash сообщает, что он давно живет в США и занимается частными уроками шахмат.
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