Долина подала в суд на обманувших ее мошенников
В Лефортовский районный суд Москвы поступил иск Ларисы Долиной о взыскании 176 миллионов рублей с мошенников, обманувших певицу. Заявление подали 8 июня.
В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции уточнили, что ответчиками по делу проходят Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа. Ранее, приговором Балашихинского городского суда Московской области от 28 ноября 2025 года, за Ларисой Долиной признали право на удовлетворение исковых требований о возмещении имущественного ущерба.
Как установило следствие, в период с апреля по июль 2024 года злоумышленники разработали для артистки сложную легенду о некой «спецоперации». Под психологическим давлением Долина перевела на счета аферистов 175 миллионов рублей, а также продала принадлежавшую ей квартиру в Хамовниках. Непосредственно деньги принимали и обналичивали курьеры.
В апреле Долина заявила о завершении сложного периода с квартирой и мошенниками. Подробности в нашем материале.
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