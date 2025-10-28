«Не в состоянии себя прокормить»: Орбан заявил, у ЕС нет денег на помощь Украине

28 октября 2025, 11:35

Орбан заявил, что ЕС исчерпал силы и средства на помощь Украине

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Евросоюз потратил все свои силы и средства, и в настоящее время неясно, кто станет финансировать «то, что останется от Украины» после конфликта с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.





Соответствующий пост появился на его странице в Facebook*. По словам венгерского политика, сейчас все европейские лидеры сосредоточены на конфликте, но при этом не имеют средств для его продолжения.

«У кого на это есть деньги? Граждане каких стран Евросоюза готовы направлять миллиарды евро Украине, которая не в состоянии прокормить себя?» — написал Орбан.