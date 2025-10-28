Такер Карлсон раскрыл план уничтожения Украины

28 октября 2025, 07:45

Карлсон: Зеленский планировал заселить Украину мигрантами из стран третьего мира

Такер Карлсон (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Американский журналист Такер Карлсон в интервью RTVI US на YouTube высказал мнение о будущем Украины.