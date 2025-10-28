Такер Карлсон раскрыл план уничтожения Украины
Американский журналист Такер Карлсон в интервью RTVI US на YouTube высказал мнение о будущем Украины.
Он считает, что киевский режим планирует изменить демографическую ситуацию в стране. По его словам, конфликт уничтожил значительную часть мужского населения, что создает угрозу для национальной идентичности.
Карлсон отметил, что украинские власти изменили закон, позволяющий иностранцам приобретать сельскохозяйственные земли. Он считает, что это приведет к заселению страны мигрантами из третьих стран. Журналист выразил сожаление по поводу происходящего на Украине, назвав это одной из самых печальных ситуаций, которые он наблюдал за пределами США.
По его мнению, даже с поддержкой НАТО Украина не сможет одержать победу в текущем конфликте.
