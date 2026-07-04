«Кастрюли, дуршлаг и Аргентина»: Сын лидера ДДТ сбежал от приставов через Грузию

04 июля 2026, 10:31

Судебные приставы разыскивают сына Юрия Шевчука из-за долга в 14 тысяч рублей

Юрий Шевчук (Фото: Instagram* @ddt_band)

Судебные приставы разыскивают старшего сына Юрия Шевчука, Петра, из-за долга по кредиту. По информации SHOT, мужчина уехал из России, продал в Грузии бытовые вещи, а затем перебрался в Аргентину.