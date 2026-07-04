«Кастрюли, дуршлаг и Аргентина»: Сын лидера ДДТ сбежал от приставов через Грузию
Судебные приставы разыскивают старшего сына Юрия Шевчука, Петра, из-за долга по кредиту. По информации SHOT, мужчина уехал из России, продал в Грузии бытовые вещи, а затем перебрался в Аргентину.
38-летний сын лидера ДДТ после начала СВО уехал в Армению, потом вернулся, но осенью во время мобилизации отправился в Грузию, где работал диджеем и моушен-дизайнером. В 2023 году он распродал всё имущество в Тбилиси, включая кровать, кастрюли, дуршлаг, собачьи вещи, растения и даже использованные краски, выручил три тысячи долларов и в июле переехал на ПМЖ в Аргентину.
Пока Пётр обустраивался в Буэнос-Айресе, в России у него накопился долг в 14 тысяч рублей. ФССП периодически объявляет его в розыск, но взыскать деньги не может — у мужчины нет имущества.
Юрий Шевчук при этом сохраняет бизнес и недвижимость в России. В России музыкант не выступал несколько лет, но недавно завершил тур по Новой Зеландии и Австралии.
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