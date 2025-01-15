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Украинское командование в Курской области направляет на штурм элитные подразделения ВСУ, в том числе Силы специальных операций (ССО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
«В Курской области ВСУ задействуют элитные подразделения, в том числе ССО. Их изначально сформировали для задач в тылу, но сегодня они участвуют и в штурмах», — говорится в сообщении.Тем временем бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская группировка, находящаяся в Курской области, находится в крайне тяжелом положении. Украинцам не хватает беспилотников, оружия и техники для строительства оборонительных сооружений.
По последним данным, в Курской области всё более вероятно окружение украинских войск в Суджанском районе.
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