«Катастрофа»: ВСУ не переживут летнего наступления ВС РФ

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Киеву следует изменить свою боевую стратегию. В противном случае, летнее наступление ВС РФ обернётся катастрофой для КИева, об этом пишет Forbes.
«Российские войска в настоящее время заняты формированием операций, которые подготавливают почву для нового наступления, которое, вероятно, достигнет полной силы к началу лета. Если Украина не поменяет свою стратегию ведения боя, то Россия при развитии своей атаки сможет добиться успеха на фронте», — указано в сообщении американского издания.В Forbes отметили, что Вооружённые силы Украины проигрывают российской армии в численности личного состава, а также в качестве и количестве вооружений. Помимо этого, российский оборонно-промышленный комплекс безустанно выпускает всё новые, более мощные и современные виды оружия и боеприпасов, в то время как ВСУ страдают от недостатка западной военной помощи и довольствуются оружием противника старого образца.
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Евгения Парфентьева