Появились кадры взятия в плен украинских боевиков на Купянском направлении

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Российские военные взяли в плен украинских боевиков на Купянском направлении, кадры захвата публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Штурмовики взяли в плен украинских боевиков и захватили наблюдательный пункт на Купянском направлении», — сообщают военкоры.
Уточняется, что операцию по взятию в плен врага провели штурмовики 1-й гвардейской танковой армии. Они зашли на позиции ВСУ и вынудили их сложить оружие.
Напомним, ранее бывший американский разведчик и военный эксперт Скотт Риттер заявил, что уже летом российская армия может полностью освободить Донбасс и окружить Харьков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева