Система «Волнорез» спасла внедорожник с российскими бойцами от налета дронов ВСУ

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Оснащенный системой радиоэлектронной борьбы «Волнорез» джип с российскими бойцами успешно скрылся от украинских дронов-камикадзе. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам источника, на группу российских бойцов противник совершил FPV-налет. На автомобиле стоял «Волнорез», поэтому все солдаты «набились в одну машину».
Сообщается, что автомобиль двигался по дороге, в то время как атака FPV-дронов продолжалась. Разработчик комплекса отметил, что бойцы ВС РФ могли погибнуть, ведь машина не была бронированной, однако всем удалось спастись.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Данная конструкция позволяет скрывать Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с воздуха боеприпасов.
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