Катя Лель поделилась вещим сном, в котором ей предсказали победу России
Певица Катя Лель поделилась вещим сном, в котором ей предсказали победу России в СВО. Об этом пишет Telegram-канал «Звездная пыль».
По словам артистки, она получила соответствующее предсказание еще в ноябре прошлого года.
«Причем, во сне ко мне обратились: "Россия? А? Да, это я. Готовься к победе"», — поделилась исполнительница.
Лель подчеркнула, что ей не сообщили временные рамки.
«Но для меня главное и достаточно того, что победа будет наша», — добавила певица.
Исполнительница заключила, что часто видит вещие сны и, просыпаясь, сразу записывает их в телефон, чтобы не забыть.
*Запрещен в РФ