Катя Лель поделилась вещим сном, в котором ей предсказали победу России

Катя Лель (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Певица Катя Лель поделилась вещим сном, в котором ей предсказали победу России в СВО. Об этом пишет Telegram-канал «Звездная пыль».



По словам артистки, она получила соответствующее предсказание еще в ноябре прошлого года.

«Причем, во сне ко мне обратились: "Россия? А? Да, это я. Готовься к победе"», — поделилась исполнительница.

Лель подчеркнула, что ей не сообщили временные рамки.

«Но для меня главное и достаточно того, что победа будет наша», — добавила певица.

Исполнительница заключила, что часто видит вещие сны и, просыпаясь, сразу записывает их в телефон, чтобы не забыть.

*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова

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