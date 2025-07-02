02 июля 2025, 13:58

Катя Лель (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Певица Катя Лель поделилась вещим сном, в котором ей предсказали победу России в СВО. Об этом пишет Telegram-канал «Звездная пыль».





По словам артистки, она получила соответствующее предсказание еще в ноябре прошлого года.





«Причем, во сне ко мне обратились: "Россия? А? Да, это я. Готовься к победе"», — поделилась исполнительница.

«Но для меня главное и достаточно того, что победа будет наша», — добавила певица.

