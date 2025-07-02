Над Крымом сбили 8 украинских беспилотников
Минобороны: средствами ПВО уничтожены 8 БПЛА ВСУ над Крымом
Средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ) над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что все дроны были перехвачены и уничтожены в период с 08:00 (по московскому времени) до 09:00 (по московскому времени) 2 июля.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, откуда могли лететь дроны «Лютый», атаковавшие Ижевск.
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