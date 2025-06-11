Кавалер ордена Мужества Фролов признался в махинациях с оформлениями ранений

11 июня 2025, 10:55

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Подполковник Константин Фролов, известный под позывным «Палач» и кавалер четырех орденов Мужества, признал свою вину в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).