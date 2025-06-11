Кавалер ордена Мужества Фролов признался в махинациях с оформлениями ранений
Подполковник Константин Фролов, известный под позывным «Палач» и кавалер четырех орденов Мужества, признал свою вину в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).
Фролов рассказал следствию о схеме, использованной для оформления военнослужащими ранений и контузий, за которые до недавнего времени выплачивалось по три миллиона рублей. Офицер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, что предполагает минимальный срок заключения при выполнении условий сделки.
Помимо орденов Мужества, Константин Фролов также награжден двумя медалями «За отвагу». Он прославился тем, что спас группу военнослужащих в зоне специальной военной операции, среди которых были раненые. Сам подполковник получил семь ранений, два из которых были тяжелыми.
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