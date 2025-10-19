Около полусотни беспилотников напали ночью на регионы России
В ночь с 18 на 19 октября системы ПВО России перехватили и уничтожили 45 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, атака была отражена в период с 23:00 субботы до 07:00 воскресенья над 12 регионами. 12 вражеских дронов сбили над Самарской областью, 11 – над Саратовской, по пять – над Ростовской и Воронежской областями, три – над Республикой Крым, по два – над Брянской и Липецкой областями, по одному – над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.
Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем телеграм-канале сообщал, что из-за прилета беспилотника ВСУ произошел пожар в одном из цехов газзавода.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
