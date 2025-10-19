Около полусотни беспилотников напали ночью на регионы России

19 октября 2025, 07:36

Российские силы ПВО сбили 45 беспилотников ВСУ ночью 19 октября

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 18 на 19 октября системы ПВО России перехватили и уничтожили 45 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.