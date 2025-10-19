Пожар вспыхнул после атаки беспилотников на газзавод в Оренбуржье

19 октября 2025, 06:28

Губернатор Оренбуржья сообщил о пожаре на газзоводе из-за атаки БПЛА

Фото: istockphoto / Distortion Media

Беспилотники Вооруженных сил Украины предприняли атаку на один из промышленных объектов Оренбургской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев в личном Телеграм-канале.





По его словам, в результате налета БПЛА произошел пожар в одном из цехов газзавода. Небольшие повреждения получила инфраструктура предприятия.



На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящий момент специалисты занимаются ликвидацией возгорания.





«Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населённому пункту объект не несёт» — добавил Солнцев.