Казань подверглась массовой атаке БПЛА, заявил глава Татарстана

За минувшую ночь над российскими регионами и акваторией Черного моря уничтожены 19 беспилотников самолетного типа. По данным Министерства обороны, средствами противовоздушной обороны перехвачены БПЛА над Белгородской, Воронежской и Курской областями, а также в районе Черного моря и Краснодарского края. В Татарстане один дрон врезался в 37-этажный дом.