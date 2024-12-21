Казань подверглась массовой атаке БПЛА, заявил глава Татарстана

Рустам Минниханов (Фото: kremlin.ru)
Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Казань подверглась массовой атаке БПЛА на дома мирных жителей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Минниханов отметил, что на месте развернут оперативный штаб. Отмечается, что жильцы эвакуированы, для них организованы места временного размещения и горячего питания.
Глава региона добавил, что «если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает прямо на мирных жителей».
Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.
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Глава региона добавил, что «если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает прямо на мирных жителей».
Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.
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Екатерина Коршунова