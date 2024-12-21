Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотников в Казани

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Беспилотники ВСУ в субботу утром, 21 декабря, атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани при помощи БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Атаки на город шли в период с 07:40 до 09:20 мск в три волны с разных направлений. По данным российского оборонного ведомства, три дрона уничтожены средствами противовоздушной обороной, еще три подавлены средствами РЭБ.
Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.
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Екатерина Коршунова